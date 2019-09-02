Çağdaş'ın isyanı

Yenicami kulübü, Yenicami'den, Çetinkaya'ya transferi gündeme gelen Çağdaş'ın, kesinlikle Çetinkaya'ya verilmeyeceğini açıklamıştı. Hayatını futboldan kazanan Çağdaş ise isyan dolu açıklamada bulunup, futbol oynamak benim için bir şey ifade etmiyor." ifadesini kullandı

Bonservisi Yenicami'de bulunan ve Çetinkaya'ya transferi gündeme gelen Çağdaş'ın transferinde yaşanan pürüz sonrasında Yenicami kulübü, Çağdaş'ın kesinlikle Çetinkaya'ya verilmeyeceğini açıklamıştı.

Hayatını futboldan kazanan Çağdaş ise gelinen aşamada, "İstediğim yerde oynayamadıktan sonra futbol oynamak benim için bir şey ifade etmiyor." ifadesini kullanıp, şu açıklamayı yaptı:

"Bir çocuk düşünün 14 yaşından beri kendi ayakları üstünde durmaya çalışan ve futboldan gelirini sağlayan tüm hayatı futboldan bir beklentisi içinde olan.

Öyle bir zamandayız ki hiç bir insanın ne duygusu ne de vicdanı kalmamış. İnsan ağızdan çıkan her kelimeye dikkat etmeli, çünkü bir insanın hayatına dokunabilir. Ben istediğim yerde oynayamadıktan sonra futbol oynamak benim için bir şey ifade etmiyor.

Bu yüzünden 8 yıllık futbol kariyerimi noktalıyorum. Benim için futbolun bu saatten sonra hiç bir önemi yoktur. Şunu anlıyorum ki benim hayatım ve geleceğim hiç kimsenin zerre kadar umurunda değildir.

Son olarak da şu söylemek istiyorum futbol ile geçimini sağlayan bir insanın hayatıyla hiç acımadan oynayan herkesi vicdanı ile baş başa bırakıyorum. İyi arkadaşlıklar, abiler dostluklar kazandım. Hepiniz sağlıcakla kalın. Şimdi eseriniz ile gurur duyun."