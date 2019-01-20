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Çağdaş güven verdi

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Göçmenköy, ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken kadrosunu kattığı 2 kaliteli Türkiyeli futbolcudan biri olan Çağdaş Çevik savunmada oynadığı futbolla güven verdi

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Çağdaş güven verdi
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K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy, ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken kadrosunu da 2 kaliteli Türkiyeli futbolcuyla güçlendirdi.

Doğan Türk Birliği'nden transfer edilen Ahmet Burak oynadığı her hazırlık maçında gol atarken, savunmaya transfer edilen Çağdaş Çevik ise oynadığı futbolla güven verdi. Stoper ve sol kanatta oynayan Çağdaş yerinde müdahaleleri ve geriden oyun kurmasıyla dikkat çekti.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan Çağdaş, Kastamonuspor ve Somaspor'da, İbrahim Çıdamlı ile birlikte forma giydi.

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