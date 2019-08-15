Çağdaş, Çetinkaya’da

Yeni sezon hazırlıkları aralıksız sürdüren Çetinkaya, Yenicami’den Çağdaş Arslan’ı bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı

Soydan SAKALLI

Süper Ligin Başkent temsilcilerinden Çetinkaya’da yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çetinkaya forması giyen Çağdaş Arslan’ın yeniden transferi için Çetinkaya transfer komitesi başkanı Mehmet Tatar, Yenicami yöneticileri ile dün masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonrasında, el sıkışılırken usta sol ayak Çağdaş Arslan, bonservisi ile birlikte Çetinkaya’ya transfer oldu. Yaşanan bu gelişme sonrasında Çağdaş, yeni sezona hazırlanan Çetinkaya’nın Pia Bella Oteldeki kampına katılıp antrenmanlara başladı.

Çağdaş geçtiğimiz sezonki Çetinkaya – Yenicami maçında, Yenicami’nin şampiyonluğu yitirmesine neden olan Çetinkaya’nın attığı son saniye golünün asistini yapmıştı.