C lisans antrenör kursu sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen C Lisans Antrenörlük Kursu sürüyor.

Çeşitli seminerler ve eğitim programlarıyla bilgi birikimi edinen kursiyerler alacakları eğitimlerin ardından C Lisans Antrenörlük Diploması sahibi olacaklar. Kursun 2’nci haftasında spor basınının önemli isimlerinden, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) eski başkanı, Kıbrıs Gazetesi spor yazarı Ogün Genç Kaçmaz, kursiyerlere bilgi verdi.

Spor basını ile sporcu-antrenör-yönetici ilişkilerini irdeleyen Kaçmaz, bu konudaki öneme işaret etti ve her iki tarafın da bilinçli olarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaçmaz’ın sunumunun ardından seminer eğitim programlarıyla sürdü. Öğleden sonra ise uygulama / saha çalışmalarına geçildi.