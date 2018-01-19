banner107
banner69
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
11 0
12 0
 
7 0
Oktay Çocuk rallici oldu
Oktay Çocuk rallici oldu
50 0
130 0
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
166 0
94 0
banner82

Bursaspor, Anorthosis'ten takviye yaptı

banner27

Bursaspor, Kıbrıs takımlarından Anorthosis'te forma giyen Nijerya Milli Takımı oyuncusu Abdullahi Shehu ile bugün sözleşme imzalayacak

Bursaspor, Anorthosis'ten takviye yaptı
banner137

Ara transfer döneminde Senagalli Moussa Sow ve Rumen Gheorge Grozav'ı kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar, teknik direktör Paul Le Guen'in istediği doğrultusunda Kıbrıs takımlarından Anorthosis'te forma giyen Nijerya Milli Takımı oyuncusu Abdullahi Shehu'yu da transfer etmek için girişimlerde bulundu.

Yeşil-beyazlı yöneticiler, görüşmek için kulübünden izin aldıkları orta saha ve savunmada oynayabilen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu Bursa'ya davet etti. Menajeriyle kente gelen Shehu ile Özlüce Tesisleri'nde yapılan görüşmeler sonucu prensip anlaşmasına varıldı.

Kulübüyle de anlaşma sağlanan Shehu'nun sağlık kontrollerinin ardından bugün kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.