BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ın yeni transferlerinden, Burak’ın yeni hedefi Haspolat’ın şampiyonluğu olacak

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonunun başlama tarihi belirsizliğini koruyor.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Haspolat da şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferlerle de kadrosunu güçlendirmişti.

Deneyimli teknik direktorHişamTarazi’nin çalıştırdığı BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ın yeni transferlerinden, Burak’ın yeni hedefi Haspolat’ın şampiyonluğu olacak. BTM Birinci Ligde Değirmenlik’te şampiyonluk yaşayan kanat ve 10 numara oyuncusu Burak, Haspolat’ı da hedefine taşımaya çalışacak.

5. Grupta Alayköy, Demirhan, Ağırdağ Boğaz, Bahçeli ve Pınarbaşı ile mücadele edecek olan Haspolat, ilk haftada Pınarbaşı ile karşılaşacak.

