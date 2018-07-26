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Burak da Kaplan oldu

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Burak da Kaplan oldu
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Merit Alsancak Yeşilova önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, Burak Koçar'ı kadrosuna kattı. Merit Alsancak Yeşilova, Burak Koçar'ı Lefke'den bonservisi ile transfer ederek forvet hattını güçlendirdi.

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