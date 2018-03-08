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BTMK şampiyon

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Ortaokullar arası futbol şampiyonasında Bayraktar Türk Maarif Koleji (BTMK), Değirmenlik Ortaokulu’nu 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu

BTMK şampiyon
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İsa TABAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ortaokullar arası futbol şampiyonası üçüncülük ve final maçları dün oynandı.

Yusuf Kaptan Sahası’nda oynanan final maçında Bayraktar Türk Maarif Koleji, Değirmenlik Ortaokulu’nu 2-1 mağlup ederek şampiyon olurken, Değirmenlik Ortaokulu ikinciliği elde etti. Final maçından önce oynanan üçüncülük maçında Canbulat Özgürlük İlkokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu 4-1 mağlup ederek üçüncü oldu.
Ortaokullar arası Futbol Şampiyonası’nda dereceler şöyle oluştu:

  1. Bayraktar Türk Maarif Koleji
  2. Değirmenlik Ortaokulu
  3. Canbulat Özgürlük İlkokulu
  4. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

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