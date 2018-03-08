BTMK şampiyon

İsa TABAK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ortaokullar arası futbol şampiyonası üçüncülük ve final maçları dün oynandı.
Yusuf Kaptan Sahası’nda oynanan final maçında Bayraktar Türk Maarif Koleji, Değirmenlik Ortaokulu’nu 2-1 mağlup ederek şampiyon olurken, Değirmenlik Ortaokulu ikinciliği elde etti. Final maçından önce oynanan üçüncülük maçında Canbulat Özgürlük İlkokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu 4-1 mağlup ederek üçüncü oldu.
Ortaokullar arası Futbol Şampiyonası’nda dereceler şöyle oluştu:
- Bayraktar Türk Maarif Koleji
- Değirmenlik Ortaokulu
- Canbulat Özgürlük İlkokulu
- Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu