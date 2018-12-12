BTM’de üçüncü hafta heyecanı yaşanacak

BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak olan maçlarla üçüncü hafta heyecanı yaşanacak.
BTM Birinci Kırmızı Grup üçüncü hafta programı şöyle:
15 Aralık Cumartesi
Geçitkale – Dörtyol, Tatlısu Sahası (Saat 11:00)
Dipkarpaz – Serdar, Dipkarpaz Sahası (Saat 14:00)
16 Aralık 2018 Pazar
Vadili – Gaziköy, 14 Ağustos Stadı(Saat 11:00)
Türkmenköy – Görneç, Mehmet Ali Toker Stadı (Saat 11:00)
BTM Birinci Beyaz Grup üçüncü hafta programı şöyle:
15 Aralık Cumartesi (Saat 11:00)
Lapta – Zümrütköy, Şehit Şevket Kadir Stadı
Karaoğlanoğlu – Denizli, Orhan Dural Stadı
16 Aralık 2018 Pazar (Saat 11:00)
Tatlısu – Aydınköy Dr Ali Özsoy Stadı
Yılmazköy – Ortaköy, Cemal Şahdur Stadı