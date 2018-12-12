BTM’de üçüncü hafta heyecanı yaşanacak

BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak olan maçlarla üçüncü hafta heyecanı yaşanacak.

BTM Birinci Kırmızı Grup üçüncü hafta programı şöyle:

15 Aralık Cumartesi

Geçitkale – Dörtyol, Tatlısu Sahası (Saat 11:00)

Dipkarpaz – Serdar, Dipkarpaz Sahası (Saat 14:00)

16 Aralık 2018 Pazar

Vadili – Gaziköy, 14 Ağustos Stadı(Saat 11:00)

Türkmenköy – Görneç, Mehmet Ali Toker Stadı (Saat 11:00)

BTM Birinci Beyaz Grup üçüncü hafta programı şöyle:

15 Aralık Cumartesi (Saat 11:00)

Lapta – Zümrütköy, Şehit Şevket Kadir Stadı

Karaoğlanoğlu – Denizli, Orhan Dural Stadı

16 Aralık 2018 Pazar (Saat 11:00)

Tatlısu – Aydınköy Dr Ali Özsoy Stadı

Yılmazköy – Ortaköy, Cemal Şahdur Stadı