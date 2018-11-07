BTM’de takım sayısı kesinleşmedi

BTM Kurulu, BTM Birinci Lige başvuru yapan takımların durumlarını incelemeye alırken, lige katılacak kesin takım sayısını belirlemeye çalışıyor

Necati KÜLAHLILAR

BTM Kurulu, 1 Aralık’ta başlayacak olan BTM Birinci Ligi öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, BTM Birinci Lige başvuru yapan takımların durumlarını incelemeye aldı.

19 takımın, 2 grupta mücadele etmesi beklenen BTM Birinci Lige, Yıldırım kulübü başvuru yapmayınca bu sayı, 18’e düştü. Ancak Zümrütköy ile Dipkarpaz kulüplerinin durumlarının belirsiz oluşu nedeniyle, ligde mücadele edecek takım sayısı kesinleşmedi. BTM Kurulu, kısa süre içerisinde lige katılacak kesin takım sayısını belirleyip, grupları açıklayacak.