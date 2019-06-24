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BTM’de kura ve maç saatleri açıklandı

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BTM İkinci Ligden, BTM Birinci Lige yükselecek takımların belirleneceği Play-Off finallerinin bugün yapılacak kura çekiminin saati açıklandı

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BTM’de kura ve maç saatleri açıklandı
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2018-2019 futbol sezonunda BTM 2 Gruplarında oynanan maçlar sonucunda Play-Off müsabakalarında yer alacak takımlar belirlenmişti.

Play-Off kura çekimi 25 Haziran 2016 Salı gün saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda yapılacaktır. Play-Off müsabakaları 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 17.00 oynanacak.

Müsabakaların normal süresi eşitlik olması halinde, on beşer dakikalık 2 devre uzatma oynanacaktır. Uzatmada eşitlik bozulmazsa, kazananlar penaltı usulü ile belirlenecektir.

Play-Off müsabakalarında yer alacak takımlar aşağıdaki gibidir:

            BİRİNCİ TORBA

DİKMEN GÜCÜ SPOR KULÜBÜ

1461 İSKELE TRABZON SPOR KULÜBÜ

İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ

SADRAZAM KAYALAR SPOR KULÜBÜ

GÜLGÜN DÜZOVA SPOR KULÜBÜ

İKİNCİ TORBA

KUMYALI SPOR KULÜBÜ

DİLEKKAYA SPOR KULÜBÜ

BOĞAZİÇİ SPOR KULÜBÜ

TUZLA A.B.SPOR KULÜBÜ

YARKÖY P.G.SPOR KULÜBÜ

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