BTM’de kura ve maç saatleri açıklandı

2018-2019 futbol sezonunda BTM 2 Gruplarında oynanan maçlar sonucunda Play-Off müsabakalarında yer alacak takımlar belirlenmişti.
Play-Off kura çekimi 25 Haziran 2016 Salı gün saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda yapılacaktır. Play-Off müsabakaları 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 17.00 oynanacak.
Müsabakaların normal süresi eşitlik olması halinde, on beşer dakikalık 2 devre uzatma oynanacaktır. Uzatmada eşitlik bozulmazsa, kazananlar penaltı usulü ile belirlenecektir.
Play-Off müsabakalarında yer alacak takımlar aşağıdaki gibidir:
BİRİNCİ TORBA
DİKMEN GÜCÜ SPOR KULÜBÜ
1461 İSKELE TRABZON SPOR KULÜBÜ
İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ
SADRAZAM KAYALAR SPOR KULÜBÜ
GÜLGÜN DÜZOVA SPOR KULÜBÜ
İKİNCİ TORBA
KUMYALI SPOR KULÜBÜ
DİLEKKAYA SPOR KULÜBÜ
BOĞAZİÇİ SPOR KULÜBÜ
TUZLA A.B.SPOR KULÜBÜ
YARKÖY P.G.SPOR KULÜBÜ