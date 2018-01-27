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BTM’de kazananlar Serdarlı ile Geçitkale

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BTM’de kazananlar Serdarlı ile Geçitkale
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BTMBirinci Lig Kırmızı Grup’ta dün dört maç oynanadı. İki maçın berabere tamamlandığı ligde kazananlar Serdarlı ile Geçitkale oldular.

Haftanın en zorlu maçında Gaziköy ile Mesarya golsüz 0-0 berabere kaldılar. Böylelikle Mesarya ilk kez puan kaybı yaşadı. Tatlısu Seracılar ile Vadili ise 1-1 berabere kaldılar.

Serdarlı, Kumyalı’yı 3-0 mağlup ederken, Geçitkale, Dipkarpaz deplasmanından 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. BTMBirinci Lig Kırmızı Grup’ta üçüncü hafta bugün oynanacak olan Yıldırım – Dörtyol maçıyla tamamlanacak.

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