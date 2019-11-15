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BTM’de heyecan devam ediyor

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BTM’de heyecan devam ediyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 4.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Kırmızı Grupta program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

16 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Yeni Boğaziçi - Dipkarpaz, Osman Mehmet Ergün Stadı, Hüseyin Özaşık

Mehmetçik - Serdarlı, Mehmetçik Stadı, Şakir Azizoğlu

Vadili - İskele Trabzon, 14 Ağustos Stadı, Nejmi Mulut (Saat: 11:00)

17 Kasım Pazar, Saat: 11:00

Geçitkale - Yarköy, Geçitkale Stadı, Mustafa Torun

Türkmenköy - İncirli Mehmetaki Toker Stadı, Osman Küçük

Beyaz Grupta program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

16 Kasım Cumartesi, Saat 11:00

Karaoğlanoğlu - Değirmenlik, Orhan Dural Stadı, Tufan Çerçioğlu

Tatlısu - Dikmen, Dr Ali Özsoy Stadı, Serkan Durmaz

17 Kasım Pazar, Saat: 11:00

Denizli - Yılmazköy, Bilal İyigün Stadı, Ömer Doğru

Ortaköy - Düzova, Ortaköy Stadı, Ferhat Tuna

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