BTM’de heyecan devam ediyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 4.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Kırmızı Grupta program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
16 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
Yeni Boğaziçi - Dipkarpaz, Osman Mehmet Ergün Stadı, Hüseyin Özaşık
Mehmetçik - Serdarlı, Mehmetçik Stadı, Şakir Azizoğlu
Vadili - İskele Trabzon, 14 Ağustos Stadı, Nejmi Mulut (Saat: 11:00)
17 Kasım Pazar, Saat: 11:00
Geçitkale - Yarköy, Geçitkale Stadı, Mustafa Torun
Türkmenköy - İncirli Mehmetaki Toker Stadı, Osman Küçük
Beyaz Grupta program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
16 Kasım Cumartesi, Saat 11:00
Karaoğlanoğlu - Değirmenlik, Orhan Dural Stadı, Tufan Çerçioğlu
Tatlısu - Dikmen, Dr Ali Özsoy Stadı, Serkan Durmaz
17 Kasım Pazar, Saat: 11:00
Denizli - Yılmazköy, Bilal İyigün Stadı, Ömer Doğru
Ortaköy - Düzova, Ortaköy Stadı, Ferhat Tuna