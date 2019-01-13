BTM’de heyecan devam ediyor

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta sekizinci hafta ile BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta yedinci hafta maçları oynanmaya başlandı.
BTM Birinci Lig’de dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
Türkmenköy – Vadili, 2-1
13 Ocak Pazar, Saat 14:00
Gaziköy – Mehmetçik, Balıkesir Sahası
Görneç – Serdarlı, 3 Şehitler Stadı
Geçitkale – Dipkarpaz, Tatlısu Sahası
BTM Birinci Lig Beyaz Grup
Tatlısu – Karaoğlanoğlu, 2-3
Ortaköy – Denizli, 1-3
Yılmazköy – Lapta, 1-2
13 Ocak Pazar, Saat 14:00
Aydınköy – Zümrütköy, Aydınköy Sahası