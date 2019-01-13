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BTM’de heyecan devam ediyor

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BTM’de heyecan devam ediyor
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta sekizinci hafta ile BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta yedinci hafta maçları oynanmaya başlandı.

BTM Birinci Lig’de dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup

Türkmenköy – Vadili, 2-1

13 Ocak Pazar, Saat 14:00

Gaziköy – Mehmetçik, Balıkesir Sahası

Görneç – Serdarlı, 3 Şehitler Stadı

Geçitkale – Dipkarpaz, Tatlısu Sahası

BTM Birinci Lig Beyaz Grup

Tatlısu – Karaoğlanoğlu, 2-3

Ortaköy – Denizli, 1-3

Yılmazköy – Lapta, 1-2

13 Ocak Pazar, Saat 14:00

Aydınköy – Zümrütköy, Aydınköy Sahası

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