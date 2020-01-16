BTM'nin cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 11-12 Ocak tarihleri arasında oynanan BTM 1. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
|
CEMRE PAŞA Zümrütköy
|
2 Maç
|
UMUT ÜZÜM Tatlısu
|
1 Maç
KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI
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CENGİZ TUĞCAN Ortaköy
|
1 Maç
|
Yücel NurtunçYeniboğaziçi
|
1 Maç
4 SARI KART CEZALILARI
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
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GÖRKEM PERVANE
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Denizli SK
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RECEP GÜZELOĞLAN
|
Gülgün Süt Düzova GSK
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ERHAN YEŞİLYAYLA
|
Zümrütköy SK
|
TAHİR KILIÇ
|
Türkmenköy ASK
|
BEKİR BİLGİ
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İncirli SK
|
UĞUR AKTAŞ
|
Dikmen Gücü SK
|
Ramazan Tebelleşol
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Vadili TÇBSK
|
UMUT ARSLAN
|
İncirli SK
|
OSMAN GÜN
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Yarköy PGSK
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YANKI BAYKAN
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Ortaköy SK
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MURAT ALTINSOY
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Tatlısu HOBSK