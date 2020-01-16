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BTM'nin cezalıları belirlendi

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BTM'nin cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 11-12 Ocak tarihleri arasında oynanan BTM 1. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı; 

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

CEMRE PAŞA Zümrütköy

2 Maç

UMUT ÜZÜM Tatlısu

1 Maç

KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

CENGİZ TUĞCAN Ortaköy

1 Maç

Yücel NurtunçYeniboğaziçi

1 Maç

4 SARI KART CEZALILARI

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

GÖRKEM PERVANE

Denizli SK

RECEP GÜZELOĞLAN

Gülgün Süt Düzova GSK

ERHAN YEŞİLYAYLA

Zümrütköy SK

TAHİR KILIÇ

Türkmenköy ASK

BEKİR BİLGİ

İncirli SK

UĞUR AKTAŞ

Dikmen Gücü SK

Ramazan Tebelleşol

Vadili TÇBSK

UMUT ARSLAN

İncirli SK

OSMAN GÜN

Yarköy PGSK

YANKI BAYKAN

Ortaköy SK

MURAT ALTINSOY

Tatlısu HOBSK
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