BTM'nin cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 11-12 Ocak tarihleri arasında oynanan BTM 1. Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

CEMRE PAŞA Zümrütköy 2 Maç UMUT ÜZÜM Tatlısu 1 Maç

KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

CENGİZ TUĞCAN Ortaköy 1 Maç Yücel NurtunçYeniboğaziçi 1 Maç

4 SARI KART CEZALILARI