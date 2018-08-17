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BTM ligleri ile ilgili değişikliklere gidildi

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BTM Ligi kulüplerinin üst liglerden transfer edeceği futbolculara düzenleme getirilirken, bu kulüplerden, üst lig kulüplerine transfer olacak futbolculara ödenecek ücretler artırıldı. BTM 1.Lig’den küme düşecek takım sayısı belirlendi

BTM ligleri ile ilgili değişikliklere gidildi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, BTM ligleri ile ilgili bazı değişikliklere gitmiştir.

Buna göre BTM Ligi kulüpleri üst liglerden (Süper Lig ve 1. Lig) 6 futbolcu transfer edebilirken bu oyuncuların 4 tanesinin 21 yaş altı olması zorunludur. Kulüpler bu futbolcuları bonservisli veya kiralık olarak transfer edebilirler.

KTFF BTM Kurulu BTM Ligleri’nden üst liglere (Süper Lig ve 1. Lig) serbest transfer bedeli ödenerek transfer olan futbolcuların fiyatlarında da değişikliğe gitmiştir. Buna göre üst lig kulüpleri BTM kulüplerinden serbest transfer hakkından yararlanıp futbolcu almak için 13-17 yaşını dolduran futbolcular için 7 bin 500 TL, 17-25 yaşını doldurmuş futbolcular için 15 bin TL ve 25 yaş üzeri futbolcular için 10 bin TL ödemeyi KTFF’ye yatırıp işlem yapabilecek.

BTM 1. Lig daha önce açıklandığı gibi 1 Aralık 2018 tarihinde başlayacak ve 2018-2019 sezonunda 9’arlı iki grup, 2019-2020 sezonundan itibaren de 10’arlı iki gruptan oluşacaktır. 2018-2019 sezonunda BTM 1.Lig’den 2 takım küme düşecek, BTM 2. Lig’den de 4 takım bir üst lige yükselecek.  BTM 2. Ligi de 13-14 Nisan 2019 tarihinde başlayacaktır.

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