BTM Ligi'nde haftanın programı

BTM 1. Lig Kırmızı Grup 11. Hafta
1 Nisan Pazar (Saat:13:00)
Gaziköy Sahası: Gaziköy - Yıldırım (Hüseyin Özaşık)
Balıkesir Stadı: Geçitkale - Dörtyol (Osman Küçük)
Rauf R Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar - Kumyalı (Zekai Töre)
14 Ağustos Sahası: Serdarlı - Mesarya (Ahmet Özkurtuluş)
Saat: 15:30
Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz - Vadili (Cemal Sakallı)
BTM 1. Lig Beyaz Grup 9. Hafta
1 Nisan Pazar (Saat: 13:00)
Ergin Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Tatlısu (İsfendiyar Açıksöz)
Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu - Aydınköy (Necmi Bulut)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya - Yılmazköy (Kaan Koday)
Ortaköy Sahası: Ortaköy - Denizli ( Ömer Doğru)