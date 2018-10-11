BTM katılım ücreti 2 bin 500 TL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi ile ilgili açıklama yaparken lige katılım ücretini olarak 2 bin 500 TL belirledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi ile ilgili olarak açıklama yapıldı.

Buna göre BTM 1.Ligleri’ne başvuru süresinin son günü 26 Ekim 2018 Cuma günü olarak belirlendi. KTFF ayrıca BTM 1.Ligi için daha önce açıklanan transfer süresini de uzattığını açıkladı. Daha önce 8-26 Ekim tarihleri arası olarak açıklanan transfer dönemi, 12 Kasım 2018 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

KTFF, lige katılım ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı

“BTM Ligi takımları 26 Ekim 2018 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar başvurularını KTFF Genel Sekreterliği’ne yapmalıdırlar. Başvuruyu yapacak takımların aşağıdaki belgeleri tamamlamaları gerekmektedir:

Liglere katılım formu ve kulüp imza sirküleri

Kaymakamlık onaylı kulüp tüzüğü

Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp üye listesi

2 bin 500 TL lige katılım ücreti