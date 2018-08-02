BTM, Kasım’da başlayacak

BTM Birinci Lig’de 2018-2019 sezonu, 3 Kasım Cumartesi günü başlayıp, 9 Mart 2019 Cumartesi günü sona erecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM Birinci Lig’de 2018-2019 sezonu, Kasım ayında başlayacak.

BTM Birinci Lig’de sezon, 3 Kasım Cumartesi günü başlayacak. 30 Aralık’ta ise ilk devre sona erecek. 12 Ocak 2019 Cumartesi günü başlayacak ikinci devre ise 9 Mart Cumartesi günü sona erecek. 13 Mart Çarşamba günü ise play off final maçı oynanacak.

K-PET Birinci Lige yükselmek için mücadele edecek olan takımların yer alacağı BTM Birinci Lig, dokuzar takımın yer alacağı iki grupta oynanacak. Oynanacak olan maçlar sonunda, gruplarını lider tamamlayan takımlar, şampiyon olarak K-PET Birinci Lige yükselecekler. K-PET Birinci Lige yükselecek üçüncü ve son takım ise iki grubun ikincileri arasında oynanacak play off final maçı sonrasında belirlenecek. Her iki gruptan ise ikişer, toplamda dört takım ise BTM İkinci Lige düşecek.