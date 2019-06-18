BTM'de hakemler açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi Birinci Grupta heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam edecek. Merkez Hakem Kurumu maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Lider İncirli'nin kazanması durumunda Play-Off finallerine yükselmeyi garantileyeceği Birinci Grupta 20 Haziran Perşembe günü saat 17:30'da oynanacak olan karşılaşmaların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

Çayönü - Akıncılar, Şakir Azizoğlu

İncirli- Güvercinlik, İsmail Egeli

Pile - Tuzla, İsmail Ercan