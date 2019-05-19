BTM 2.Ligde beşinci maçlarda alınan sonuçlar

- Grup
Pile – Akdoğan Akıncılar: 0-0
Çayönü – Güvercinlik: 1-3
Yenişehir – İncirli: 0-5
- Grup
Serhatköy – Gayretköy: Tatil edildi
Dikmen Gücü – Dağyolu: 2-1
Alayköy – Pınarbaşı: 0-1
- Grup
Akdeniz – Sadrazam Kayalar: 0-10
Tepebaşı – Mevlevi: 1-0
Kalkanlı – Çamlıbel: 5-2
- Grup
Gülgün Süt Düzova – Yeniceköy: 3-0
Mutluyaka – Demirhan: 3-2
Dilekkaya – Kırıkkale: 2-1
- Grup
Civisil – Karadeniz 61: 1-4
Tatlısu Seracılar – 1461 İskele Trabzonspor: 3-5
Boğaziçi – Ötüken: 3-1
- Grup
Ergazi – Yeni Erenköy: 1-1
Bafra – Ardahan: 3-0
Kumyalı – Yarköy: 2-1