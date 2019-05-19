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BTM 2.Ligde beşinci maçlarda alınan sonuçlar

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BTM 2.Ligde beşinci maçlarda alınan sonuçlar
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  1. Grup

Pile – Akdoğan Akıncılar: 0-0

Çayönü – Güvercinlik: 1-3

Yenişehir – İncirli: 0-5

  1. Grup

Serhatköy – Gayretköy: Tatil edildi

Dikmen Gücü – Dağyolu: 2-1

Alayköy – Pınarbaşı: 0-1

  1. Grup

Akdeniz – Sadrazam Kayalar: 0-10

Tepebaşı – Mevlevi: 1-0

Kalkanlı – Çamlıbel: 5-2

  1. Grup

Gülgün Süt Düzova – Yeniceköy: 3-0

Mutluyaka – Demirhan: 3-2

Dilekkaya – Kırıkkale: 2-1

  1. Grup

Civisil – Karadeniz 61: 1-4

Tatlısu Seracılar – 1461 İskele Trabzonspor: 3-5

Boğaziçi – Ötüken: 3-1

  1. Grup

Ergazi – Yeni Erenköy: 1-1

Bafra – Ardahan: 3-0

Kumyalı – Yarköy: 2-1

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