BTM 2'ye kayıtlar başlıyor

BTM Kurulu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig Kırmızı Grup’ta 26-27 Ocak 2019 tarihlerinde oynanan maçlar sonunda alınan kararları açıkladı.

BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti. BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta ilk devrenin son haftasında herhangi bir kırmızı kart veya ceza çıkmadı. BTM Kurulu BTM I. Kırmızı grupta oynanan 9. hafta maçlarını tescil etti.

BTM Kurulu, BTM 2'ye katılacak olan takımların, müracaat formlarını, 04 Şubat – 04 Mart 2019 Pazartesi günü, saat 17.00'ye kadar KTFF sekreterliğine ulaştırmalarına karar verdi.