BTM 2. Lig’de heyecan başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgeler Terfi Müsabakaları 2. Lig mücadelesi bugün başlıyor.

Altı grupta toplam 28 takımın mücadele edeceği BTM 2. Lig grup maçları bugün 2. Grup ile 4. Grup’ta oynanacak olan maçlarla başlamış olacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda ilk hafta maçlar saat 11.00 ile 13.00’te oynanacak.

BTM 2. lig ilk hafta karşılaşmaları programı:



BTM 2. LİGİ 1.GRUP

22 NİSAN PAZAR

SAAT: 11:00

Yarköy Sahası: Yarköy - 1461 İskele Trabzon (Şakir Azizoğlu)

Osman E. Mehmet Stadı: Karadeniz 61 - Boğaziçi (Burak Mandıralı)

Bahçeli: Bay

BTM 2. LİGİ 2.GRUP

21 NİSAN CUMARTESİ

SAAT:13:00

Beyarmudu Sahası: Çayönü - Baf Canbulat (Ahmet Özkurtuluş)

Dörtyol Sahası: Tuzla - Güvercinlik (Hakan Ünal)

Mutluyaka: Bay

BTM 2. LİGİ 3.GRUP

22 NİSAN PAZAR

SAAT: 11:00

İncirli Sahası: İncirli - Pile (Ömer Doğru)

Kırıkkale Sahası: Kırıkkale- Türkmenköy Aydın (Mustafa Torun)

BTM 2. LİGİ 4.GRUP

21 NİSAN CUMARTESİ

SAAT: 13:00

Gaziköy Sahası Dilekkaya - Gülgün Süt Düzova (Ozan Kel)

Balıkesir Stadı: Balıkesir - Haspolat (Zekai Töre)

Yeniceköy: Bay

BTM 2. LİGİ 5.GRUP

22 NİSAN PAZAR

SAAT:11:00

Dikmen Sahası: Dikmengücü - Pınarbaşı (Recep Yamuk)

Şirinevler Sahası: Dağyolu-Şirinevler - Alayköy (İsmail Egeli)

BTM 2. LİGİ 6.GRUP

22 NİSAN PAZAR.

SAAT: 11:00

Şht. Şevket Kadir Stadı: Sadrazamköy - Gayretköy Gazi (Latif Erişmen)

Güzelyurt Sentetik Saha: Kalkanlı - Zümrütköy (Necmi Bulut)

Serhatköy: Bay