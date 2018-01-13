BTM 1. Ligi başladı

BTM 1. Ligi dün Kırmızı Grup’ta oynanan maçlarla başlarken bugünde Beyaz Grup’ta oynanacak maçlarla ilk hafta tamamlanacak

Bögesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi dün başladı. Beyaz ve Kırmızı Grup olmak üzere iki gruptan oluşan BTM 1. Ligi’nin sonunda iki grubun da liderleri Birinci Lig’e terfi edecek. Kırmızı Grup’ta tüm karşılaşmalar dün oynanırken, Beyaz Grup’ta ise bugün oynanacak.

İlk haftanın programı ve sonuçları:

Kırmızı Grup

Gaziköy – Dörtyol: 2-0

Serdarlı – Yıldırım 1-1

Tatlısu Seracılar – Mesarya 0-6

Dipkarpaz – Kumyalı 2-2

Geçitkale – Vadili 1-1

BUGÜN

Beyaz Grup

Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu – Tatlısu (Enver Kalkın)

Ergin Cemal Şahdur Stadı Karşıyaka – Denizli (Hüseyin Özaşık)

Ortaköy Sahası Ortaköy – Yılmazköy (Necmi Bulut)

Bağcıer Stadı Düzkaya – Aydınköy (Ozan Kel)

