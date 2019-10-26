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BTM 1. Lig'de ilk hafta günün sonuçları

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BTM 1. Lig'de ilk hafta günün sonuçları
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Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 1.Haftada alınan sonuçlar ve günün programı  şöyle:

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

İncirli – 1461 İskele Trabzonspor, 2-0

Serdarlı – Geçitkale, 1-2

Yeniboğaziçi – Türkmenköy, 2-1

Pazar – 14:30

Yarköy – Mehmetçik, Eray Vudalı Stadı, Osman Küçük

Dipkarpaz – Vadili, Dipkarpaz Stadı, Ömer Doğru

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Yılmazköy – Zümrütköy, 1-0

Gülgün Süt Düzova – Karaoğlanoğlu, 2-1

Denizli – Tatlısu, 0-1

Pazar – 12:00

Değirmenlik – Ortaköy, Sadık Cemil Stadı, Cemal Sakallı

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