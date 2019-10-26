BTM 1. Lig'de ilk hafta günün sonuçları

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde 1.Haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
İncirli – 1461 İskele Trabzonspor, 2-0
Serdarlı – Geçitkale, 1-2
Yeniboğaziçi – Türkmenköy, 2-1
Pazar – 14:30
Yarköy – Mehmetçik, Eray Vudalı Stadı, Osman Küçük
Dipkarpaz – Vadili, Dipkarpaz Stadı, Ömer Doğru
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Yılmazköy – Zümrütköy, 1-0
Gülgün Süt Düzova – Karaoğlanoğlu, 2-1
Denizli – Tatlısu, 0-1
Pazar – 12:00
Değirmenlik – Ortaköy, Sadık Cemil Stadı, Cemal Sakallı