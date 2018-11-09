BTM 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’nde fikstür çekimi yapıldı.
Kırmızı Grup ve Beyaz Grup fikstürlerinin belirlendiği kura çekimi saat 15.00’te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılırken, müsabakalara katılıp katılmayacakları belirsiz olan Zümrütköy müracaatını yaparken, Dipkarpaz takımına ise 15 Kasım'a kadar süre tanındı.
Yapılan kura çekimi ile gruplarda fikstürler de belirlendi.İlk hafta fikstürü şöyle:
Beyaz Grup:
Zümrütköy - Denizli
Lapta - Aydınköy
Karaoğlanoğlu - Yılmazköy
Tatlısu - Ortaköy
Kırmızı Grup
Dipkarpaz - Gaziköy
Mehmetçik - Vadili
Geçitkale - Serdarlı
Görneç - Dörtyol
Türkmenköy (Bay)