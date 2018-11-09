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BTM 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı

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BTM 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’nde fikstür çekimi yapıldı.

Kırmızı Grup ve Beyaz Grup fikstürlerinin belirlendiği kura çekimi saat 15.00’te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılırken, müsabakalara katılıp katılmayacakları belirsiz olan Zümrütköy müracaatını yaparken, Dipkarpaz takımına ise 15 Kasım'a kadar süre tanındı.

Yapılan kura çekimi ile gruplarda fikstürler de belirlendi.İlk hafta fikstürü şöyle:

Beyaz Grup:

Zümrütköy - Denizli

Lapta - Aydınköy

Karaoğlanoğlu - Yılmazköy

Tatlısu - Ortaköy

Kırmızı Grup

Dipkarpaz - Gaziköy

Mehmetçik - Vadili

Geçitkale - Serdarlı

Görneç - Dörtyol

Türkmenköy (Bay)

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