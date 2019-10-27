BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan dört dörtlük galibiyet

Süper Lig’in 9. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırladı. Mücadeleyi sarı siyahlı ekip 4-0 kazandı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında BtcTurk Yeni Malatyaspor Mitchell Donald'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 1-0
Maçın ikinci yarısında Adis Jahovic'in penaltıdan kaydettiği golle BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı.2-0
Mücadelenin 86. dakikasında Thievy Bifouma farkı 3'e çıkartan golü attı. 3-0
90. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor’da kalecisi Lung, kendisine yapılan geri pasta topa vurmak isterken ıskaladı ve top ağlara gitti. 4-0
Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor puanını 16 çıkartırken, İstikbal Mobilya Kayserispor 4 puanla ligin sonra sırasında kaldı.