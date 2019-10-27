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BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan dört dörtlük galibiyet

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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 mağlup etti

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan dört dörtlük galibiyet
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Süper Lig’in 9. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırladı. Mücadeleyi sarı siyahlı ekip 4-0 kazandı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında BtcTurk Yeni Malatyaspor Mitchell Donald'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 1-0

Maçın ikinci yarısında Adis Jahovic'in penaltıdan kaydettiği golle BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı.2-0

Mücadelenin 86. dakikasında Thievy Bifouma farkı 3'e çıkartan golü attı. 3-0

90. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor’da kalecisi Lung, kendisine yapılan geri pasta topa vurmak isterken ıskaladı ve top ağlara gitti. 4-0

Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor puanını 16 çıkartırken, İstikbal Mobilya Kayserispor 4 puanla ligin sonra sırasında kaldı.

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