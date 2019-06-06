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Bozkurt’un MTG camiasına bayram hediyesi Ünal

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Mağusa Türk Gücü, transfer sezonda birçok takımın kadrosuna katmak istediği Ünal Kaya’yı, Şeker Bayramının son gününde sarı yeşilli renklere bağladı

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Bozkurt’un MTG camiasına bayram hediyesi Ünal
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Geride kalan sezonu üç kupa ile kapatan Mağusa Türk Gücü, transfer sezonda birçok takımın kadrosuna katmak istediği Ünal Kaya’yı sarı yeşilli renklere bağladı Yenicami’nin kadroda tutmak istediği, Yeşilova ve Göçmenköy’ün teklif yaptığı yıldız oyuncu serbest transfer hakkını Mağusa Türk Gücü’nden yana kullandı.

Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt ve yöneticiler, Şeker Bayramının son gününde Ünal Kaya’yla yapılan görüşmeler sonrası sarı yeşilli renklere bağlarken, taraftarlarına da bayram hediyesi olarak duyurdu. Ünal Kaya, Mağusa Türk Gücü ile 4 yıllığına anlaştı.

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