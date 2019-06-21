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Bozkurt yönetimi, görev dağılımı yaptı

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Bozkurt yönetimi, görev dağılımı yaptı
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Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü (MTG), 14 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden oybirliği ile Koral Bozkurt'un seçilmesinin ardından ilk toplantısını 19 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirirken, yapılan toplantıda görev dağılımı da yapıldı. Görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:

14/06/2019 Tarihli Genel Kurul itibarı ile Yönetim Kurulu listemiz aşağıda belirttiğimiz gibidir. Bilgilerinize sunarız.

İSİM – SOYİSİM

GÖREV

İMZA

Koral BOZKURT

BAŞKAN

Orhan KANSU

GENEL SEKRETER

Atilla SÜREN

ASBAŞKAN VE FEDERASYON TEM.

Gürkan ONALT

ASBAŞKAN VE TRANSFER KOM. BŞK

Onursal BOZKURT

ASBAŞKAN VE ÜYE SORUMLUSU

Ahmet UÇANOK

FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU

Çağrı AKTUĞ

FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU VE TRANSFER KOM.

Kemal MAHİREL

FUTBOL ŞUBE VE SAHALAR SORUMLUSU

Hüseyin BAYRAMOĞLU

FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU

Mehmet SABANCI

MALİ İŞLER SORUMLUSU

Enver KARAKAYA

ALTYAPI SORUMLUSU

Fırat ÖZATİLLA

ALTYAPI SORUMLUSU

Ahmet MİDEM

ALTYAPI SORUMLUSU

Taşkın AĞAOĞLU

BASIN SÖZCÜSÜ

Dr.Sadrettin TUĞCU

TAKIM DOKTORU

Fikri ARKINER

SAHA REKLAM SORUMLUSU

ÖZDER FİDANER

SOSYAL İŞLER VE GARGA ARENA SOR.

Mehmet ÖZYÜREK

TARAFTAR SORUMLUSU

Fehmi ALTUNÇ

HUKUKİ İŞLER SORUMLUSU

İbrahim KÖROĞLU

SOSYAL İŞLER

İsmail ÖZYURT

SOSYAL İŞLER VE CANBULAT STADI SOR.

Fatih ÖZARMAN

SOSYAL İŞLER VE LOKAL SORUMLU.

Gürcan ERDOĞAN

FAAL ÜYE

Mustafa KÖSE

FAAL ÜYE

Dr. Mustafa Kalfaoğlu

FAAL ÜYE
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