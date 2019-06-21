Bozkurt yönetimi, görev dağılımı yaptı

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü (MTG), 14 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden oybirliği ile Koral Bozkurt'un seçilmesinin ardından ilk toplantısını 19 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirirken, yapılan toplantıda görev dağılımı da yapıldı. Görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:
14/06/2019 Tarihli Genel Kurul itibarı ile Yönetim Kurulu listemiz aşağıda belirttiğimiz gibidir. Bilgilerinize sunarız.
|
İSİM – SOYİSİM
|
GÖREV
|
İMZA
|
Koral BOZKURT
|
BAŞKAN
|
Orhan KANSU
|
GENEL SEKRETER
|
Atilla SÜREN
|
ASBAŞKAN VE FEDERASYON TEM.
|
Gürkan ONALT
|
ASBAŞKAN VE TRANSFER KOM. BŞK
|
Onursal BOZKURT
|
ASBAŞKAN VE ÜYE SORUMLUSU
|
Ahmet UÇANOK
|
FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU
|
Çağrı AKTUĞ
|
FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU VE TRANSFER KOM.
|
Kemal MAHİREL
|
FUTBOL ŞUBE VE SAHALAR SORUMLUSU
|
Hüseyin BAYRAMOĞLU
|
FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU
|
Mehmet SABANCI
|
MALİ İŞLER SORUMLUSU
|
Enver KARAKAYA
|
ALTYAPI SORUMLUSU
|
Fırat ÖZATİLLA
|
ALTYAPI SORUMLUSU
|
Ahmet MİDEM
|
ALTYAPI SORUMLUSU
|
Taşkın AĞAOĞLU
|
BASIN SÖZCÜSÜ
|
Dr.Sadrettin TUĞCU
|
TAKIM DOKTORU
|
Fikri ARKINER
|
SAHA REKLAM SORUMLUSU
|
ÖZDER FİDANER
|
SOSYAL İŞLER VE GARGA ARENA SOR.
|
Mehmet ÖZYÜREK
|
TARAFTAR SORUMLUSU
|
Fehmi ALTUNÇ
|
HUKUKİ İŞLER SORUMLUSU
|
İbrahim KÖROĞLU
|
SOSYAL İŞLER
|
İsmail ÖZYURT
|
SOSYAL İŞLER VE CANBULAT STADI SOR.
|
Fatih ÖZARMAN
|
SOSYAL İŞLER VE LOKAL SORUMLU.
|
Gürcan ERDOĞAN
|
FAAL ÜYE
|
Mustafa KÖSE
|
FAAL ÜYE
|
Dr. Mustafa Kalfaoğlu
|
FAAL ÜYE