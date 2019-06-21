Bozkurt yönetimi, görev dağılımı yaptı

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü (MTG), 14 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden oybirliği ile Koral Bozkurt'un seçilmesinin ardından ilk toplantısını 19 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirirken, yapılan toplantıda görev dağılımı da yapıldı. Görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:

14/06/2019 Tarihli Genel Kurul itibarı ile Yönetim Kurulu listemiz aşağıda belirttiğimiz gibidir. Bilgilerinize sunarız.