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Bolkan ve ekibi sahada

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Bolkan ve ekibi sahada
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K-PET Süper Ligde zor günler geçiren ve play out hattında yer alan Gençler Birliği’nde Salih Sakallı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Bolkan getirilmişti.

Başkan Rifat Berkel ile el sıkışan Mehmet Bolkan’ın yardımcılığını ise Gençler Birliği U 21 Takımı antrenörü Cenk Şeren, kaleci antrenörlüğünü ise Ali Erkan yapacak. Daha önce de birlikte çalışan Mehmet Bolkan ve Cenk Şeren ikilisi ve Ali Erkan dün ilk kez birlikte antrenmana çıkarlarken, antrenmanda kulüp başkanı Rifat Berkel de yer aldı.

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