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Boğaziçi'nde teknik adam değişikliği

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Boğaziçi'nde teknik adam değişikliği
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BTM İkinci Ligde mücadele etmeye hazırlanan Boğaziçi'nde teknik adam değişikliği olurken Cenk Şeren'in yolları ayrıldı.

Yaşanan bu gelişme üzerine Şerifali Damcıoğlu başkanlığındaki Boğaziçi yönetimi, Yusuf Kandili - Mürsel Altuntaş ikilisini göreve getirdi. Boğaziçi, Yusuf Kandili - Mürsel Altuntaş yönetiminde çıkacağı sezonun ilk maçında Pazar günü İskele Trabzonspor'a konuk olacak.

Bu arada Gençler Birliği’nden Osman Kaya ile Ahmet Orun’u kadrosuna katan Boğaziçi, sezona güçlü bir kadro ile girecek.

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