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Binatlı'nın parlayan yıldızı Süzgen

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Binatlı'nın parlayan yıldızı Süzgen
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Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig'in ilk devresinde beklediği sonuçları alamayan ve 14 puanla 12. sırada ilk devreyi tamamlayan Binatlı'nın en etkili futbolcusu Mustafa Süzgen oldu.

Bu sezon A Takım'da düzenli olarak forma şansı yakalayan Mustafa Süzgen, 15 maçta 18 gol atan takımın en golcü ismi olurken, genç orta saha futbolcusu, 4 gole imza attı. Genç oyuncu Mustafa Süzgen'den sonra Burak 3, Offor 3, Sertaç 2, Mehmet Ali Avunç 2, Emanuel 1, Zihni 1, Hüseyin Taşcı 1 ve 1 golü de rakip kendi kalesine, Binatlı adına gol attı.

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