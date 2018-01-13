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Binatlı, Burak'ın bonservisini aldı

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Binatlı, Burak'ın bonservisini aldı

Binatlı, kadrosunda kiralık olarak yer alan Burak Sarıkaya'nın bonservisini aldı. Binatlı yöneticisi Mehmet Uçaner, Türk Ocağı'ndam futbolcunun bonservisini aldıktan sonra Burak ile KTFF'ye giderek futbolcuya resmi imzayı attırdı.

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