Binatlı, Burak'ın bonservisini aldı

Binatlı, kadrosunda kiralık olarak yer alan Burak Sarıkaya'nın bonservisini aldı. Binatlı yöneticisi Mehmet Uçaner, Türk Ocağı'ndam futbolcunun bonservisini aldıktan sonra Burak ile KTFF'ye giderek futbolcuya resmi imzayı attırdı.
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