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Berk, Avrupa finali yönetti

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Berk, Avrupa finali yönetti
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Genç hakemimiz Berk Bağrıkara, 20-23 Nisan 2019 tarihinde, Futsal European Federation (FEF) Women Champions League (2019), Fransa'da gerçekleştirilen turnuvaya damga vurdu. KTFF hakemlerinden 18 yaşındaki Berk Bağrıkara dün final maçında görev yaptı.

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