Berk, Avrupa finali yönetti

Genç hakemimiz Berk Bağrıkara, 20-23 Nisan 2019 tarihinde, Futsal European Federation (FEF) Women Champions League (2019), Fransa'da gerçekleştirilen turnuvaya damga vurdu. KTFF hakemlerinden 18 yaşındaki Berk Bağrıkara dün final maçında görev yaptı.
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