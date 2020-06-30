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Belhanda’nın yerine Guiliano iddiası

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Suudi Arabistan basını, sarı kırmızılıların Belhanda'nın yerine Giuliano'yu kadrosuna katmak istediğini öne sürdü

Belhanda’nın yerine Guiliano iddiası

Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği merakla beklenirken, sarı kırmızılılar için yeni bir iddia geldi.

Suudi Arabistan basını, Faslı oyuncuyla yolların ayrılması halinde Galatasaray'ın eski Fenerbahçeli Giuliano'yu transfer edeceğini ileri sürdü.

Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda takımdan ayrılmak istediği ve Belhanda -Giuliano takasının gerçekleşebileceği belirtildi.

Bu sezon Al Nassr forması ile 20 maçta 8 gol kaydeden Giuliano, 4 de asist yaptı. 

Suudi Arabistan basınında Galatasaray ile ilgili bir diğer gelişme ise Maicon ile ilgili. Al Nassr'da kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Maicon için, Arabistan ekibi ile sarı kırmızılıların bonservis ücretinde anlaşamadığı iddia edildi.

Galatasaray, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncusu için 5 milyon euro istiyor.

Al Nassr kulübünün ise bu transferi 3 buçuk milyon euro karşılığında bitirmek istediği belirtildi.

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