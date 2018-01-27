Bataklıktan beraber çıktılar

Göçmenköy Antrenman Sahası'nın yağmurlardan dolayı oldukça ağırlaşan zemininde oynanan Göçmenköy - Girne Halk Evi maçı 1-1 berabere tamamlandı

Yer: Göçmenköy Antrenman Sahası

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Recep Yamuk, İsfendiyar Açıksöz

Göçmenköy: Okan, Semih, Kemal, Salim, Umut, Mustafa, Ali(Sabri), Cemal, Beytu, Arda, Tonguz(Uğur)

Girne Halk Evi: Athos, Ertan(Emir), Salahi, Erdoğan, Mehmet, Mahmut, Ozan, Hüseyin(Serkan), Talip, Yunus, Yunus Emre

K-PET Birinci Lig'de Göçmenköy Antrenman Sahası'nın yağmurlardan dolayı oldukça ağırlaşan zeminin oynanan Göçmenköy - Girne Halk Evi maçı 1-1 berabere tamamlandı. Hakem Hüseyin Eyyüpler'in iyi bir yönetim gösterdiği maçta kazanan olmadı. Maçın ilk devresinde çok az pozisyon oldu.

Dk 8 Ozan'ın sağdan pasına hareketlenen Hüseyin'in yavaş vuruşunda top, zeminden dolayı hareketlenemeyen kaleci Okan'ın yanından filelere gitti. 0-1

Geriye kalan bölümde iki takım futbolcuları istediklerini yapamadılar. Göçmenköy'ün geliştirdiği cılız ataklar ise sonuç vermedi.

İkinci devrede ise karşılık ataklar ve pozisyonlar vardı.

Dk 62 Tonguz'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen kaptan Beytu, kafa ile golü attı. 1-1

Dk 64 Girne Halk Evi kalecisi Athos, Sabri'nin 6 pastan şutunu başarıyla çıkararak mutlak bir golü önledi.

Dk 68 Girne Halk Evi atağında Mehmet'in sağ çaprazdan şutunda top ters köşeden dışarı çıktı.

Dk 75 Girne Halk Evi atağında Erdoğan Murat'ın boş pozisyonda sağ çaprazdan şutunda top ters köşeden dışarı çıkarken, maç da 1-1 berabere tamamlandı.,