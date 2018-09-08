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Başkent’te nefesler tutulacak

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KTSYD Kupası’nda karşı karşıya gelecek olan Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladılar

Başkent’te nefesler tutulacak
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası’nda karşı karşıya gelecek olan ligin şampiyonluk adaylarından Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladılar.

Yaptıkları transfer ve oluşturdukları iddialı kadroları ile tüm dikkatleri üzerine çeken her iki takım da kupayı kazanıp müzelerine götürmek amacıyla maça büyük önem veriyorlar. Bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak ve girişin ücretsiz olacağı karşılaşma öncesinde Doğan Türk Birliği’nde Kenan, Mağusa Türk Gücü’nde ise Şenol sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Karşılaşmanın hakemliğini Kerem Eran yaparken yardımcılıklarını ise İsmail Egeli ve Sertan Alkım yapacaklar.

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