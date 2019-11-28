Başkentte derbi heyecanı yaşanacak

K-PET Süper Ligde 12. hafta Atatürk Stadında bu akşam oynanacak olan Göçmenköy – Gönyeli maçı ile başlayacak. Osman Özpaşa’nın yöneteceğimaç, Saat 19:00’da başlayacak. Haftanın en dikkat çekici maçı ise Çetinkaya ile Yenicami arasındaAtatürk Stadında oynanacak olan Başkent derbisi olacak. Maçı Serkan Şimşek yönetecek. Lider MağusaTürk Gücü ise yarın, Hüseyin Eyyüpler’in yöneteceği maçta renktaşı Binatlı’yı, Canbulat Stadında konuk edecek.

K-PET Birinci LiglideriMesaryaise yarın 3 Şehitler Stadında Görneç’ekonuk olacak.Haftanın önemli maçında tecrübeli hakem Kerem Eran düdük çalacak.