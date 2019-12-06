Basın Turnuvasında heyecan artıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları 5 Aralık Perşembe günü tamamlandı.
KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada
Perşembe akşamı tek maç oynandı. Kıbrıs Gazetesi ile Diyalog arasında oynanan karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanan Diyalog turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Turnuvaya 10 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.
Sonuç
Kıbrıs – Diyalog: 2-3
Program (10 Aralık Salı)
20.00 Kıbrıs – BRT
21.00 Kanal T – Diyalog
Yenidüzen (Bay)
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Yenidüzen 3 2 1 - 10 6 4 7
2. BRT 2 1 1 - 5 2 3 4
3. Diyalog 2 1 - 1 3 5 -2 3
4. Kıbrıs 3 1 - 2 6 8 -2 3
5. Kanal T 2 - - 2 6 9 -3 0