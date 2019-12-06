Basın Turnuvasında heyecan artıyor

5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası devam ederken, üçüncü hafta Yenidüzen'in liderliğinde tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları 5 Aralık Perşembe günü tamamlandı.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada

Perşembe akşamı tek maç oynandı. Kıbrıs Gazetesi ile Diyalog arasında oynanan karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazanan Diyalog turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Turnuvaya 10 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.

Sonuç

Kıbrıs – Diyalog: 2-3

Program (10 Aralık Salı)

20.00 Kıbrıs – BRT

21.00 Kanal T – Diyalog

Yenidüzen (Bay)

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Yenidüzen 3 2 1 - 10 6 4 7

2. BRT 2 1 1 - 5 2 3 4

3. Diyalog 2 1 - 1 3 5 -2 3

4. Kıbrıs 3 1 - 2 6 8 -2 3

5. Kanal T 2 - - 2 6 9 -3 0