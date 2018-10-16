Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcusu Arda Turan'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Arda Turan'ın Emirgan'daki bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla ilgili olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin lira para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz."