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Başakşehir Başkent'te 4 köşe

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Başakşehir Başkent'te 4 köşe
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, şampiyonluk yarışı veren Başakşehir'i konuk etti.

Medipol Başakşehir zorlu başkent deplasmanında Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir engeli daha geçti.

Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1 üstün ayrıldı.

Başakşehir'e 3 puanı getiren golleri; 52. dakikada Edin Visca, 74. dakikada Emmanuel Adebayor, 88. dakikada Alexandru Epureanu ve 90. dakikada Marcio Mossoro kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 42. dakikada Numan Çürüksu attı.

Bu sonuçla Başakşehir 65 puana yükseldi ve zirve yarışına kayıpsız devam etti. Küme düşme korkusu yaşayan Osmanlıspor ise 32 puanda kaldı.

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