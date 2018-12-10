Başakşehir Ankaragücü’nü tek geçti

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı. Ligde 15. haftanın son maçlarında, lider Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0, teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor da Hikmet Karaman ile çıktığı ilk müsabakada lig ikincisi Kasımpaşa'yı rakip sahada 3-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Medipol Başakşehir, Afyonkarahisar'da oynanan maçta MKE Ankaragücü'nün 1-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in golünü 8. dakikada Visca kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 33'e çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı. Ligin 16. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. MKE Ankaragücü ise Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olacak. 8. dakikada Medipol Başakşehir oyuncusu Caicara'ya yapılan faulün ardından ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı düzğün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 25. dakikada Medipol Başakşehir'de Caicara'nın sağdan ortasına ceza sahası içinde İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, Altay Bayındır tehlikeyi önledi. 43. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında, Faty'nin pasında topu önüne alan Cerci'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. Müsabakanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 55. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi. 63. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, Altay Bayındır'ın müdahale ettiği top kornere gitti. 77. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası önünde İlhan Parlak'in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmezken, Medipol Başakşehir maçtan 1-0 galip ayrıldı.