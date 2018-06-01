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Bale'nin durumu belirsiz

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Attığı gollerle Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran Gareth Bale'nin Real Madrid'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. İspanya basını, Zidane'nın ayrılmasından sonra Bale'in takımda kalacağını iddia etti

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Bale'nin durumu belirsiz
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Manchester United’ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Gareth Bale'in Real Madrid’deki geleceği merak konusu…Galli futbolcu, takımda istediği şansı bulamadığı için mutsuz.

Son 4 lig maçında 5 gol atan Bale, Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11’de başlayamadığı için yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmişti. 28 yaşındaki oyuncu, Liverpool maçında oyuna sonradan girmiş ve attığı gollerle kupayı Madrid’in kazanmasını sağlamıştı.

İspanya basını, Zinedine Zidane’ın Real Madrid teknik direktörülüğünden ayrılmasıyla birlikte Gareth Bale’in takımda kalma olasılığının arttığını savundu.

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, bu sezon toplam 20 gol attı. 

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