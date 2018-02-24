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Balçık tarlasında futbola hakem izin vermedi

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Balçık tarlasında futbola hakem izin vermedi
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K-PET Birinci Lig’de Çanakkale Stadı’nda dün oynanması gereken Çanakkale – Mormenekşe maçı ertelendi. Yoğun yağmur ve doludan dolayı bir süre oynanan oyun, zeminin balçık tarlasına dönmesi nedeniyle hakem Hakan Muhtaroğlu tarafından tatil edildi. Özellikle Mormenekşe futbolcuları saha zemini demeye bin şahit isteyen zeminde maçın devam etmesini isteyenlere tepki gösterdiler.

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