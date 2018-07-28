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“Baf’tan şüphe etmeyin”

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Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Erhan Arıkan yaptığı açıklamada, “Baf Ülkü Yurdu’nun ligde başarılı olacağından kimsenin şüpesi olmasın.” dedi

“Baf’tan şüphe etmeyin”
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Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu’nun yeni kulüp başkanı Erhan Arıkan, yeni sezon öncesinde kulüpte yaşanan gelişmeler ve yeni sezondan beklentiler ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Erhan Arıkan’ın açıklamaları şöyle:

“Baf Ülkü Yurdu’nda alınan kararlar, yönetim kurulu kararlarıdır. Çünkü kulübü taraftarlar değil başkan ve yönetim kurulu idare eder.

Mustafa Boyacızade konusunda da böyle oldu. Yusuf Serçin ise bilmediğim bir nedenden dolayı görevini, kendisi bıraktı.

Baf Ülkü Yurdu’nun küçülmeye gittiği ifadelerine katılmıyorum. Çünkü biz kendi kadromuzu koruduk. Takımdan giden oyuncular geçen sezon kadroda düzenli yer almayan futbolculardı. Baf Ülkü Yurdu’nun ligde başarılı olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan sadece biraz sabır, istiyorum.”

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