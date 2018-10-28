Baflılar’ın büyüğü Ülkü Yurdu

Baf Ülkü Yurdu, Baf bölgesinden Esentepeliler’in kulübü Esentepe’yi Joseph’in hat trick’i ile mağlup ederek, ligin flaş ekibi olmaya devam etti. Güçlü rakibine boyun eğen Esentepe ise düşme hattında kaldı. Esentepeliler, Sane’nin son saniye golünün, off side gerekçi ile iptal edilmesine büyük tepki gösterdiler

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Serkan Durmaz-Yusuf Bakar-Cem Öksüzoğulları

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan-Erdinç-İbrahim-oseph-Laal-H.Hürben(Hürcan dk.87)-Ahmet(Tahsin dk.54)-Hasan-Berk-Azat-M.Göktaş(Fikri dk. 46)

ESENTEPE:A.Karal-Odi Henry-Tidane Sane-M.Çil-Mahmut(Hürkan dk.86)-Kağan-Ediz(Mahmut dk.56)-Uğurcan-Yakup-Hasan-Salih(Şahin dk.61)

GOLLER: Dk. 44, 59, 79 Joseph(BAF ÜLKÜ YURDU) Dk. 62 Tidane Sane(Esentepe), Dk.63 Fikri(kendi kalesine)

Kırmızı kart: Dk.90+1 Fikri(Baf Ülkü Yurdu)

K-PET Süper Lig’de üst sıraları zorlayan Baf Ülkü Yurdu, tüm geliri Türkiye’de tedavi olan Ali Şenkayalar’a bağışlanan anlamlı maçta, Joseph’in 3 golüyle Esentepe’yi mağlup edip ikinci sırada haftayı kapattı. Sane ve Fikri’nin kendi kalesine attı gollerle, maçı beraberliğe taşıyan Esentepe, Joseph’i durduramayınca mağlubiyete razı oldu. Baf Ülkü Yurdu’ndan Fikri maçta, kırmızı kart da gördü.

Baf Ülkü Yurdu 1. dakikada rakip ceza alanı dışında serbest vuruş kazandı. Ahmet’in çok sert vuruşunda kaleci A. Karal zor da olsa kornere attı.

10. dakikada sağ taraftan gelişen Esentepe atağında Kağan’ın sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

16. dakikadaki Baf Ü. Yurdu atağında M.Göktaş’ın orta şut karışımı vuruşunda top üst direkten döndü, Joseph topu dışarı attı.

44. dakikada Baf Ü. Yurdu aradığı golü buldu. Gelişen atakta Azat sol taraftan rakibinin müdahalesine rağmen topla son çizgiye kadar indi. Yerden kale önüne kestiği topa ayak koyan Joseph topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

56. dakikada Joseph orta alandan aldığı topla tek başına gitti ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci A.Karal ayakları ile topu uzaklaştırınca BafÜlkü Yurdu adına mutlak bir golü kaçırmış oldu.

59. dakikada fark 2’ye çıktı. Esentepe’den Mehmet’in hatalı geri pasını alan Joseph kaleciyi de geçtikten sonra boş kaleye topu yollayarak Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 öne geçirdi.

62. dakikadaki Esentepe atağında kağan sağ taraftan iyi bir orta yaptı. Defansın uzaklaştıramadığı topa en son vuran Tidane Sane topu fileler göndererek skoru 2-1’e taşıdı.

63. dakikada skora denge geldi. Esentepe’den Kağan’ın ortasında kaleci ile Fikri anlaşmazlığında Fikri ters bir kafa vuruşu ile topu kendi filelerine gönderince skor da 2-2 oldu.

74. dakikada Azat’ın pasında H.Hürben altı pas içerisinden çok kötü bir vuruş yaparak topu üstten dışarı attı.

79. dakikada Baf Ü. Yurdu öne geçti. Berk’in kullandığı kornerde topa çok iyi yükselen Joseph topu filelere gönderince hem kendinin hem de takımının 3’ncü golünü attı ve takımını 3-2 öne geçirdi.

90+4’ncü dakikada sağ taraftan yapılan ortada Esentepe’den Tidane Sane topu ağlara yolladı. Ancak orta hakem yan hakemin bu pozisyonda ofsayt gerekçesi ile bayrak kaldırınca golü geçersiz saydı. Bu pozisyonda Esentepe’liler uzun süre itiraz etiler ancak karar değişmedi. Maç da bu skorla sona erdi. A-2 gençler maçı 3-3 sona erdi.