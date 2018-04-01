Baf tecrübeye direnemedi

Çetinkaya, Baf Ülkü Yurdu karşısında geriye düştüğü maçı Serhan ve İbrahim’in golleriyle çevirmeyi başarırken, lider Yenicami ile puan farkını 4’e indirip, ikinci sıraya yükselirken şampiyonluk iddiasını artırdı. Alınan galibiyet Çetinkaya’nın bu sezon uzatma dakikalarında kazandığı ilk maç oldu

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı HAKEMLER: Kerem Eran, Engin Akkagün, Ferhat Tuna GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk, Tunç(DK 68 Serkan)(DK 90 Muammer), Batuhan, Serhan, Sercan, Abbas, İbrahim, Eko, Solomon, Erdinç, Hüseyin Kayalılar(DK 82 Mustafa Kemal). BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, Arif, Joseph, Felix, Lawal, Fikri, Hüseyin(DK 88 Tahsin), Hasan(DK 70 İltaç), Mustafa, Ahmet, Mete(DK 79 Berk Çakır). GOLLER: DK 75 Serhan, DK 90 İbrahim Çıdamlı(GAÜ Çetinkaya) DK 65 pen Felix(BÜY) K-Pet Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde GAÜ-Çetinkaya ile Baf Ülkü Yurdu, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen GAÜ-Çetinkaya, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Çetinkaya'ya galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Serhan Önet ve 90. dakikada İbrahim Çıdamlı kaydetti. Baf Ülkü Yurdu'nun tek golünü ise 65. dakikada penaltıdan Felix attı. 44.DK: GAÜ Çetinkaya’nın kullandığı taç atışında kaleci Erdoğan’ın tokatladığı topta Sercan’ın önünde kalan topa yaptığı sert vuruş yandan auta gitti. 51.DK: Sağ kanattan gelişen GAÜ Çetinkaya atağında Eko’nun sağ kanattan getirdiği topta son çizgiden verdiği pasta Hüseyin Kayalılar’ın vuruşu üstten dışarı gitti. 58.DK: İbrahim Çıdamlı ile kullanılan GAÜ Çetinkaya serbest atışında Serhan’ın ceza alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Erdoğan son anda tokatladı. 65.DK: Baf Ülkü Yurdu takımının geliştirdiği atakta savunmada Abbas Felix’i yere indirince konuk takım penaltı kazandı. Atışı kullanan Felix kaleci Cenk ve topu ayrı ayrı köşelere göndererek takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu.0-1 70.DK: Baf Ülkü Yurdu takımının yakaladığı kontra atakta ceza alanında topla buluşan Joseph’in vuruşunu kaleci Cenk önledi. 75.DK: Kalabalık adamla gelişen ev sahibi takım atağında İbrahim Çıdamlı’nın ceza alanı içerisine gönderdiği topa vuruş yapan Serhan skora denge getiridi.1-1 76.DK: Sağ kanattan gelişen GAÜ Çetinkaya atağında yapılan ortada Serhan’ın kafa vuruşunu kaleci Erdoğan güzel önledi. 78.DK: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında Sercan’ın ceza alanı dışından sert vuruşu direğin yanından az farkla auta gitti. 80.DK: Berk Çakır ile başlayan Baf Ülkü Yurdu atağında bu oyuncunun ara pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Felix’in vuruşu yan ağlarda kaldı. 90.DK: GAÜ Çetinkaya takımının kazandığı serbest vuruşta İbrahim Çıdamlı çok güzel bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.2-1 Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince GAÜ Çetinkaya mağlup duruma düşmesine rağmen maçı kazanan taraf oldu. Bu sonuçla GAÜ-Çetinkaya puanını 48'e yükseltirken, Baf Ülkü Yurdu 32 puanda kaldı. (Foto: Necati KÜLAHLILAR)