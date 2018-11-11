Baf'ın gözü göklerde

Baf Ülkü Yurdu, 1 penaltıdan yararlanamadığı maçta Mehmet Göktaş'ın 3, Ahmet Hatay ve Joseph'in golleriyle Girne Halk Evi'ni farklı mağlup ederek, üçüncü sıraya yerleşti. Girne Halk Evi ise ağır mağlubiyet sonrasında 1 basamak daha geriledi

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı HAKEMLER: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Olgun Canik BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, Erdinç(DK 81 Ali), İbrahim, Joseph, Lawal, Ahmet, Hasan, Berk, Azat(DK 64 Tahsin), Fikri(DK 66 Solomonson), Mehmet Göktaş. GİRNE HALK EVİ: Okyanus, Salahi(DK 79 Özgür), Talip, Mahmut, Yaşar, James, William(DK 61 Yankı), Lawrence, Ndoye, Deniz(DK 55 Şenol), Ertaç. GOLLER: DK 30,84,87 Mehmet Göktaş, DK 77 Ahmet Hatay, DK 81 Joseph(BÜY) K-PET Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, Mehmet Göktaş'ın hat trick yaparak yıldızlaştığı maçta Girne Halk Evi'ni farklı mağlup ederek, üst sıralarda kalmaya devam etti. Güçlü rakibine boyun eğen Girne Halk Evi ise sıralamada gerilemeye devam etti. 1.DK: Sol kanattan gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Girne Halk Evi ceza alanı içeirisnde Azat savunma tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Ahmet Hatay’ın vuruşunda kaleci Okyanus gole izin vermedi. 17.DK: Gelişen Girne Halk Evi kontra atağında James’in vuruşunu kaleci Erdoğan kontrol etti. 20.DK: Baf Ülkü Yurdu kontratağında ceza alanı dışından topun gelişine Ahmet Hatay’ın vuruşunu kaleci Okyanus kornere çeldi. 23.DK: Sağ kanattan gelişen konuk Girne Halk Evi atağında yapılan ortada Ertaç’ın yaptığı kafa vuruşu kaleci Erdoğan’da kaldı. 30.DK: Baf Ülkü Yurdu takımının kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Göktaş arka direkte yaptığı kafa vuruşu ile takımını öne geçiren isim oldu.1-0 41.DK: Kalabalık adama gelişen Girne Halk Evi atağında Baf Ülkü Yurdu savunmasının uzaklaştıramadığı topta, James’in vuruşunda top direğin dibinden auta gitti. 57.DK: Sağ kanattan başlayan ev sahibi Baf Ülkü Yurdu atağında Mehmet Göktaş’ın pası ile ceza alanına giren Joseph’in yaptığı sert ve düzgün vuruş savunmaya çarparak kornere gitti. 77.DK: Gelişen bir başka ev sahibi takım atağında Solomonson’un ceza alanı dışına kestiği topa iyi vuran Ahmet Hatay farkı ikiye çıkaran isim oldu.2-0 81.DK: Sol kanattan gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Hasan’ın yaptığı güzel ortayı iyi takip eden Joseph farkı üçe çıkardı.3-0 84.DK: Girne Halk Evi savunmasının hazırlıksız yakalandığı yeni bir ev sahibi takım atağında Mehmet Göktaş kendisinin iki takımının dördüncü golünü Girne Halk Evi filelerine göndermeyi başardı.4-0 87.DK: Gelişen yeni bir Baf Ülkü Yurdu kontra atağında Mehmet Göktaş hat-trick yaparak skoru tayin eden isim oldu.5-0