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Baf'ın gençleri şampiyonluğu çekip aldı

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Baf Ülkü Yurdu U17 Takımı, geriye düştüğü maçta Yenicami U17 Takımı'nı, Mustafa ve Ömer'in golleriyle mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Yenicami'nin tek golünü, Ege attı

Baf'ın gençleri şampiyonluğu çekip aldı
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Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: İsmail Egeli, Serkan Başkaya, Kazım Ünal

BÜY: Mehmet, Eren, Hüseyin, Fevzi, Hasan, Uğurcan, Ömer, Ahmet, Cemal, Aytan(Vedat), Mustafa(Yusuf)

YAK: Furkan, Umut, Doğukan(Rifat), Mehmetali, Eran(Ege), Ada, Özgür(Musa), Saadettin, Bekem, Koray(Mustafa), Muhittin(Asrın)

Necati KÜLAHLILAR

KTTF tarafından organize edilen U17 Liginde Baf Ülkü Yurdu U17 Takımı, finalde Yenicami U17 Takımı'nı 2 - 1 mağlup ederek namağlup şampiyon oldu. İlk kez mağlup olan Yenicami ise ligi ikinci bitirdi.

Fadıl Özaşık'ın antrenörlüğünü yaptığı Baf Ülkü Yurdu takımına kupasını KTFF başkanı Hasan Sertoğlu ile Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu verdi

Maça her 2 takım da temkinli başlarken, ilk devrede takımlar kontrollü oyunu tercih ettiler. Devre 0-0 sona erdi.

İkinci devre Yenicami oyuncu değişiklikleri ile hareketlenirken, 51'de Ege takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Baf Ülkü Yurdu oyuna daha fazla asılmaya başladı. 62. dakikada gelişen atakta Mustafa maça eşitliği getiren golü attı. 1-1

Antrenör Fadıl Özaşık'ın 80. dakikada yaptığı oyuncu değişiklikleri ile sahada daha enerjik oynamaya başlayan Baf Ülkü Yurdu, 89. dakikada Ömer Ulaş'ın golüyle şampiyonluğu getiren gole ulaştı.

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