Baf da Çetinkaya’ya acımadı

Baf Ülkü Yurdu, lig sonuncusu Çetinkaya’yı mağlup ederek ikinci galibiyetini alırken 6 puana yükselerek derin bir nefes aldı. Maçta kaleci Ozan’ın düşük performansı dikkat çekti

YER: Üner Berkalp Stadı.

Hakemler: Serhan Şimşek- Engin Akkagün-Hakan Gök

Baf Ülkü Yurdu: Gültekin, Adeola, Ahmet Hatay, Atanda, Erkan(Fikri dk. 80) Kossi, Hasan, Issac, İbrahim Hatay, Mustafa Kemal(Mustafa Gardiyanoğlu dk. 73) Yankı(Azat dk. 62)

Çetinkaya: Ozan, Hakan, Batuhan, Serkan, Ümitcan(Ceylan dk. 79), Allen, Doğukan, Toykan( Çağdaş) Matiihew, Amani, Mustafa

GOLLER: Dk. 22 Kossi, dk. 40 Yankı(Baf Ülkü Yurdu)

Dk. 48 Mathew(Çetinkaya)

Niyazi ERGÜLEN

K-Pet Süper Ligin 5. hafta açılış maçında Baf Ülkü Yurdu ile Çetinkaya, Güzelyurt Üner Berkalp Stadında saat 19.00'da karşılaştılar. Baf Ülkü Yurdu taraftarı maça büyük ilgi gösterdi.

19. dakikada Baf ülkü Yurdu takımından Yankı’nın sağdan ortasında iki rakibi arasından çok iyi yükselen Kossi’nin kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

22. dakikada ev sahibi öne geçti. Bu kez sol taraftan Hasan’ın güzel ortasında Kossi yine çok iyi yükselirken, daha isabetli bir kafa vuruşu yaparak topu filelere gönderdi.1-0

40. dakikada Mustafa Kemal’ın pasında Yankı’nın sağ taraftan kaleye giden yavaş vuruşunda kaleci Ozan kapattığı köşede direğin dibinde topu kontrol edemedi ve top ağlara gitti. Bu golle de Baf Ülkü Yurdu adına skor 2-0 oldu.

48. dakikada Çetinkaya aradığı golü buldu. Gelişen atakta Mathew rakip ceza alanı içinde 2 rakibini çalımladıktan sonra kalecinin de hatasını değerlendirerek skoru 2-1 yapan golü attı.

55. dakikada gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında ceza alanına topla giren Kossi oldu. Ancak kaleci Ozan çabuk hareket etti ve rakibine gol şansı tanımadı.

68. dakikadaki Çetinkaya rakip ceza alanına yakın bir yerde serbest vuruş kazandı. Hakan’ın kullandığı serbest vuruşta baraja da çarpan top kaleci Gültekin’de kaldı.

90+3’ncü dakikada Çetinkaya’dan Allen’in ara pasında topla ceza alanına girmeye çalışan Amani’den önce topa ayak koyan Ahmet Hatay topu uzaklaştırdı.

Bu pozisyon sonrasında maç 2-1 sona ererken, tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Çetinkaya, 5. Haftayı da puansız tamamlarken, Baf Ülkü Yurdu 6 puana yükseldi.